Аргентина со скрипом выходит в плей-офф, минимально переиграв Нигерию

Поздним вечером во вторник в Санкт-Петербурге решалась судьба одного из фаворитов чемпионата мира в России – сборной Аргентины. В первых двух турах "альбиселесте" не смогли выиграть и оказались на грани вылета из турнира. Но благодаря победе сборной Нигерии над командой Исландии в рамках второго игрового дня даже перед последним туром подопечные Хорхе Сампаоли сохраняли хорошие шансы на выход в плей-офф. Для этого нужно было обыграть "Суперорлов" и надеяться на то, что исландцы не смогут превзойти Хорватию.

К этой встрече сборная Аргентины готовилась на фоне скандала, который разразился внутри команды после крупного поражения от "клетчатых", а также на фоне серьезной критики. Ряд игроков жестко раскритиковал главного тренера за выбор состава. В итоге, как написала пресса, Серхио Агуэро лишился места в основе, а другие лидеры команды оказались под большим давлением.

Для того чтобы обыграть Нигерию сборной Аргентине нужно было провести свой лучший матч за последнее время. Однако стартовый отрезок встречи не вселял ничего хорошего для болельщиков "альбиселесте". Команда с большим трудом выходила в атаку, не видно было на поле Месси и Игуаина.

Однако один единственный эпизод на 14-й минуте казалось бы все изменил для аргентинцев в лучшую сторону. Банега забросил мяч метров на 30-40 вперед в чужую штрафную. Месси рванул вперед, обошел защитника и с правого угла вратарской прошил Узохо под дальнюю штангу с правой – 0:1.

Но результативного продолжения от аргентинцев не последовало. Сборная Нигерии постепенно выровняла игру, однако африканцам не удавалось наладить комбинационные действия. За первые 45 минут игры команда Гернота Рора ровным счетом ничего не создала, оставив весьма посредственное впечатление о себе.

А вот Аргентина просто обязана была забивать еще раз. На 32-й минуте "альбиселесте" удался быстрый выход из обороны в атаку, Банега запустил вперед Анхеля Ди Марию по центру, тот вбегал в штрафную на скорости, а Балогун, который пытался срезать дистанцию, чуток задел Анхеля, который рухнул на всей скорости. Рефери откровенно пожалел защитника нигерийцев, ограничившись желтой карточкой. Штрафной выполнял Месси, закрутил мяч Лионель в угол, где располагался вратарь. Однако сфера была пущена по такой траектории, что уходила в сторону. В результате Узохо кончиками пальцев коснулся мяча и перевел снаряд в штангу.

Казалось, после перерыва аргентинцы должны прибавить, дабы не оставлять скользкий счет на табло. Но вышло все наоборот. Первый же угловой у ворот Армани привел к назначению пенальти. Пошел навес с левого корнера от Этебо в штрафную Аргентины, где Маскерано двумя руками уложил Балогуна на газон. Рефери моментально остановил игру и указал на "точку", попутно предъявив карточку защитнику "альбиселесте". К мячу подошел Мозес, после чего ударом справой на замахе убрал голкипера и покатил мяч чуток правее центра – 1:1.

Теперь команде Хорхе Сампаоли пришлось начинать все сначала. Но вот беда – сборная Аргентины болезненно реагирует на пропущенный мяч. И не впервой. Команда попросту стала, а Нигерия окрыленная помчалась забивать второй. В ряде эпизодов аргентинцам откровенно повезло. Сначала мощно выстреливает с 22 метров Ндиди. Мяч просвистел в метре над перекладиной.

А на 75-й минуте "Суперорлы" упускают просто фантастический шанс! Убежали два в один в контратаку нигерийцы, Муса подал с левого фланга в штрафную, где снаряд от Рохо отскочил на Игало. Тот расстреливал ворота с правой, но переиграть Армани с пяти метров не смог. Ситуация для аргентинцев усугублялась тем, что в параллельном матче Исландия сравняла счет.

А через минуту случился самый спорный эпизод матча. Мяч верхом был доставлен в штрафную сборной Аргентины, где Рохо играл головой, после чего снаряд задел руку защитника южноамериканцев. Нигерийцы эмоционально просили пенальти, Чакыр пошел смотреть видеоповтор и ничего криминального не нашел в действия Маркоса. Игра продолжилась.

С 80-й минуты наконец-то завелись "альбиселесте". В ходе хорошей атаки пас от Месы пришел точно в ногу Гонсало в центре штрафной. Форвард "Ювентуса" пробил с левой в касание, но с 9 метров не попал в цель. Африканцы ответили опаснейшим штрафным от Игало. В девятку форвард не попал совсем немного.

Роковой же в матче стала 86-я минута. Меркадо прошел правым флангом и покатил снаряд на 11-метровую отметку, где никто не накрыл Рохо, и тот с правой в касание выстрелил строго в правую "шестерку" из-под Виктора Мозеса – 1:2.

Вскоре стало известно, что Хорватия снова вышла вперед. Это означало, что победа выводит сборную Аргентину в 1/8 финала. Команда Сампаоли вымучила эти три очка и идет дальше. В плей-офф "альбиселесте" сыграют с Францией, вот и имеем первую супердуэль на втором этапе.

Нигерия – Аргентина – 1:2

Голы: Месси, 14 – 0:1. Мозес, 51, с пенальти – 1:1. Рохо, 86 – 1:2.

Нигерия: Узохо, Балогун, Троост-Эконг, Омеруо (Ивоби, 90), Идову, Этебо, Микел, Ндиди, Мозес, Муса (Нванкво, 90+2), Ихеаначо (Игало, 46).

Аргентина: Армани, Рохо, Меркадо, Отаменди, Тальяфико (Агуэро, 80), Маскерано, Банега, Перес (Павон, 61), Ди Мария (Меса, 72), Месси, Игуаин.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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