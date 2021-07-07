Аргентина улучшила свою беспроигрышную серию

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Аргентина улучшила свою беспроигрышную сериюФото: твиттер Кубка Америки

Сборная Аргентины пробилась в финал Кубка Америки, одолев в полуфинале Колумбию.

Основное время команды завершили вничью, а победитель был определен в серии пенальти.

Как сообщает Opta, Аргентина не проигрывает 19 игр кряду, что является вторым показателем в истории сборной.

Рекорд "альбиселесте" - 31 матч без поражений в период с 1991 по 1993 год.

Читайте также: Аргентина в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки. | http://soccernews.ru
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