Аргентина улучшила свою беспроигрышную серию

Фото: твиттер Кубка Америки

Сборная Аргентины пробилась в финал Кубка Америки, одолев в полуфинале Колумбию.

Основное время команды завершили вничью, а победитель был определен в серии пенальти.

Как сообщает Opta, Аргентина не проигрывает 19 игр кряду, что является вторым показателем в истории сборной.

Рекорд "альбиселесте" - 31 матч без поражений в период с 1991 по 1993 год.

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