Аргентина ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
Сборная Германии и Аргентина закончили результативной ничьей в товарищеском матче.
Второй гол за гостей забил Лукас Осампос на 85-й минуте. Сегодняшний матч стал для футболиста дебютным за сборную.
Германия - Аргентины - 2:2 (2:0)
Голы: Гнабри, 15 - 1:0, Хаверц, 22 - 2:0, Аларио, 66 - 2:1, Окампос, 85 - 2:2.
Германия: тер Стеген, Клостерманн, Хальстенберг, Зюле, Киммих, Джан, Хавертц (Руди, 83), Брандт (Амири, 66), Гнабри (Сердар, 72), Кох, Вальдшмидт.
Аргентина: Марчесин, Отаменди, Тальяфико, Фойт, Рохо (Акунья, 46), Паредес, Перейра (Саравия, 76), де Пауль, Корреа (Окампос, 46), Мартинес, Дибала (Аларио, 62).
13 октября сборная Аргентины проведет товарищеский матч с Эквадором. Германия в этот же день сыграет с Эстонией. Матчи начнутся - в 21:45 (мск).
А еще: Гнабри стал рекордсменом сборной Германии, забив 10 голов| http://soccernews.ru
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