Аргентина установила личный антирекорд на ЧМ

Сборная Аргентины установила личный антирекорд на Чемпионатах Мира.

Так, безвыигрышная серия "бело-голубых" в рамках ЧМ достигла четырех матчей (две ничьи и два поражения). На предыдущем мундиале в Бразилии Месси и Ко в полуфинале сыграли вничью с голландцами, обыграв их затем в серии пенальти, и уступили в финале немцам. На турнире в России же аргентинцы сыграли вничью с исландцами и разгромно проиграли хорватам. До сегодняшнего дня такого в истории двукратных чемпионов мира не случалось никогда.

Напомним, арбитр матча Аргентина - Хорватия допустил грубую ошибку.