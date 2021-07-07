Аргентина в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка Америки

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Аргентина в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал Кубка АмерикиФото: твиттер Кубка Америки

В полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины одолела Колумбию.

Основное время команды завершили вничью - 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее были аргентинцы. Отметим, что голкипер "альбиселесте" Эмилиано Мартинес отбил три пенальти.

Таким образом, в финале турнира встретятся Аргентина и Бразилия. Матч состоится 11 июля в 03:00 (мск).

Аргентина - Колумбия 1:1, по пенальти - 3:2

Голы: Мартинес, 7 - 1:0, Диас, 61 - 1:1

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтиель, 46), Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Родригес, Ло Чельсо (Паредес, 56), Месси, Мартинес, Гонсалес (Ди Мария, 67).

Колумбия: Оспина, Муньос, Мина, Санчес, Тесильо (Фабра, 46), Куадрадо, Барриос, Куэльяр (Чара, 46), Диас, Борре (Кардона, 46), Сапата (Борха, 60).

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