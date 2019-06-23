Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки, обыграв Катар

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Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки, обыграв Катар

Завершились матчи третьего тура группового этапа Кубка Америки в группе В.

Сборная Аргентины обыграла Катар и вышла в плей-офф со второго места в группе. На первой позиции финишировала Колумбия, которая добилась победы над Парагваем.

Катар – Аргентина - 0:2 (0:1)
Голы: Мартинес, 4 - 0:1, Агуэро, 82 - 0:2

Аргентина: Армани, Саравия, Тальяфико, Фойт, Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси.

Колумбия – Парагвай - 1:0 (1:0)
Гол: Куэльяр, 31 - 1:0

Положение команд: Колумбия - 9, Аргентина - 4, Парагвай - 2, Катар - 1.

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Крош
Крош

Гений https://sport24.ru/news/football/2019-06-24-messi-ne-realizoval-uboynyy-moment-probiv-namnogo-vyshe-vorot-video

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Крош
Крош

Арги играли ромбом,похоже что эффективно

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Крош
Крош

Но проиграют другим командам вышедшим в плей-офф

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