Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки, обыграв Катар
Завершились матчи третьего тура группового этапа Кубка Америки в группе В.
Сборная Аргентины обыграла Катар и вышла в плей-офф со второго места в группе. На первой позиции финишировала Колумбия, которая добилась победы над Парагваем.
Катар – Аргентина - 0:2 (0:1)
Голы: Мартинес, 4 - 0:1, Агуэро, 82 - 0:2
Аргентина: Армани, Саравия, Тальяфико, Фойт, Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси.
Колумбия – Парагвай - 1:0 (1:0)
Гол: Куэльяр, 31 - 1:0
Положение команд: Колумбия - 9, Аргентина - 4, Парагвай - 2, Катар - 1.
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