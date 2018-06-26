Аргентина забила второй гол Нигерии

Сборная Аргентины на 87-й минуте игры с национальной командой Нигерии в рамках заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира вышла вперед. Автором забитого мяча стал защитник "бело-голубых" Маркос Рохо.

Напомним, нигерийцы сравняли счет в матче с пенальти.