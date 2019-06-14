Аргентинец Мак Аллистер выбрал между "Спартаком" и "Бока Хуниорс"

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Аргентинец Мак Аллистер выбрал между "Спартаком" и "Бока Хуниорс"

Хавбек "Брайтона" Алексис Мак Аллистер, вероятно, не перейдет в "Спартак".

Как сообщает TyC Sports, в услугах футболиста также заинтересован "Бока Хуниорс" и игрок предпочел продолжить карьеру в аргентинском клубе.

Напомним, что "Спартак" предлагал за Мак Аллистера 20 миллионов евро.

"Брайтон" приобрел Мак Аллистера минувшей зимой и оставили в аренде в родном "Аргентинос Хуниорс".

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