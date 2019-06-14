Аргентинец Мак Аллистер выбрал между "Спартаком" и "Бока Хуниорс"
Хавбек "Брайтона" Алексис Мак Аллистер, вероятно, не перейдет в "Спартак".
Как сообщает TyC Sports, в услугах футболиста также заинтересован "Бока Хуниорс" и игрок предпочел продолжить карьеру в аргентинском клубе.
Напомним, что "Спартак" предлагал за Мак Аллистера 20 миллионов евро.
"Брайтон" приобрел Мак Аллистера минувшей зимой и оставили в аренде в родном "Аргентинос Хуниорс".
Читайте также: Стали известны условия возможной аренды "Нантом" хавбека "Спартака" Ханни. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 июня
-
Модрич отказался отдавать Азару 10-й номер
-
Аргентинец Мак Аллистер выбрал между "Спартаком" и "Бока Хуниорс"
-
"Ювентус" и "Челси" достигли соглашения по Сарри
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке трех футболистов
-
Гильерме может перебраться в Европу
-
"Ростов" возобновил сотрудничество с Adidas
-
"Депортиво" и "Мальорка" победили в первых полуфинальных матчах плей-офф за выход в Примеру
-
ЦСКА близок к покупке хорватского защитника
-
Переход Зе Луиша в "Порту" находится на грани срыва
-
Рибери получил предложение из АПЛ
-
"Спартак" готов потратить 20 миллионов евро на аргентинского полузащитника
-
"Ливерпуль" повесил ценник на Ловрена
-
Рыбка: "Федецкий пешком пошел бы в "Зенит", если получил бы такое же предложение как и Ракицкий"
-
1
Рамос пригласил на свадьбу всех легенд "Реала", кроме Роналду
-
Transfermarkt оставит Кокорина и Мамаева без трансферной стоимости
-
Аллегри высказался о своем будущем
-
Орлов раскритиковал "Зенит" за расставание с Анюковым
-
"Астон Вилла" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА
-
"Реал" представил Азара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20