Аргентинские болельщики перепутали Великий Новгород с Нижним и пропустили матч

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Аргентинские болельщики перепутали Великий Новгород с Нижним и пропустили матчДва болельщика сборной Аргентины прибыли в Великий Новгород вместо Нижнего, где состоялся матч Хорватии и Аргентины (3:0).

Им пришлось смотреть игру команды в одном из баров Великого Новгорода.

"Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда.

Было трудно, больно осознавать, что я сейчас не на стадионе, не могу кричать, поддерживать свою команду. Это то же самое, если бы я смотрел матч дома в Аргентине", - сказали они.

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