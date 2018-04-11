Аргентинские СМИ обрадовались вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов
Аргентинские СМИ обрадовались вылету каталонской "Барселоны" из Лиги Чемпионов, информирует Marca.
Так, испанское издание привело выдержки из авторитетных изданий второго по величине государства Южной Америки. Главный посыл в них сводился к тому, что теперь капитан их национальной сборной Лионель Месси сможет получить больше отдыха перед Чемпионатом Мира в России и залечить свою травму, которая не позволила ему сыграть в мартовских товарищеских матчах против команд Италии и Испании.
Напомним, тер Штеген дал комментарий вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
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