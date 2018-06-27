Аргентинские СМИ опровергли информацию о госпитализации Марадоны

Как информирует AS, аргентинские СМИ опровергли информацию о госпитализации легенды мирового футбола Диего Марадоны.

Так, с чемпионом мира 1986-го года все в порядке. После вчерашнего матча между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге, на котором он присутствовал, Марадона в сопровождении окружения сразу же отправился в свой отель.

Напомним, ранее сообщалось, что у Марадоны возникли проблемы со здоровьем. | soccernews.ru