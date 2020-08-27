Аргентинские СМИ приводят слова Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити"

Аргентинское издание La Nacion сообщает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси принял решение уйти в "Манчестер Сити".

В аргентинских СМИ приводятся слова игрока, которые он якобы говорил своим родственникам.

"Я принял решение совместно с Антонеллой (жена Месси - прим. Soccernews.ru). Хочу уйти из "Барселоны". Меня это огорчает, однако так оно и есть. Пришел конец цикла. Я пообщаюсь с Гвардиолой, чтобы он разобрался с трансфером в "Сити". Там невероятный футбол, я этого хочу", - приводят слова Месси аргентинские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Сити" готов предложить Месси трехлетний контракт.

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