Аргентинские СМИ приводят слова Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити"
Аргентинское издание La Nacion сообщает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси принял решение уйти в "Манчестер Сити".
В аргентинских СМИ приводятся слова игрока, которые он якобы говорил своим родственникам.
"Я принял решение совместно с Антонеллой (жена Месси - прим. Soccernews.ru). Хочу уйти из "Барселоны". Меня это огорчает, однако так оно и есть. Пришел конец цикла. Я пообщаюсь с Гвардиолой, чтобы он разобрался с трансфером в "Сити". Там невероятный футбол, я этого хочу", - приводят слова Месси аргентинские СМИ.
Ранее сообщалось, что "Сити" готов предложить Месси трехлетний контракт.
Читайте также: "Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Месси. | http://soccernews.ru
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