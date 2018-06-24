Аргентинский фанат разгромил номер в отеле Санкт-Петербурга



Болельщик сборной Аргентины в бешенстве разгромил номер в петербургском отеле, сообщает "Фонтанка".

По сведениям источника, фанат разбил унитаз и набросился на администратора, будучи крайне расстроенным после поражения аргентинской сборной от Хорватии (0:3) в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

Буйный фанат был задержан полицией и доставлен в отделение.

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