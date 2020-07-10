Аргентинский форвард Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА

Матиас Фавано, агент нападающего "Сан Лоренцо" Адольфо Гайча, разъяснил позицию своего клиента касательно возможного трансфера в московский ЦСКА.

"Адольфо всегда мечтал о большом чемпионате - об Англии, Италии или Испании. Но он знает о ЦСКА, в курсе, что это важный российский клуб, который постоянно играет в еврокубках. В качестве первого шага для адаптации в Европе это отличный вариант. Гайч заинтересован в переходе, он понимает, что это может быть трамплином. Это неправда, что Адольфо не хочет в Россию. Переговоры продолжаются, это может быть достаточно серьёзный трансфер, здесь не надо торопиться. Давайте дождёмся развития. Разговор идёт", - сказал агент.

21-летний Гайч является воспитанником "Сан Лоренцо", сыграл 27 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за 80 процентов прав на аргентинца 8,5 миллионов евро, а с самим игроком заключит четырёхлетний контракт.

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