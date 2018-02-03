Аргентинский форвард может перейти в "Интер"

Форвард аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинес рассказал, что ему нравится итальянский чемпионат и поделился мнением о экс-нападающем "нерадзурри" Диего Милито.

"Я многому научился у Милито. Я даже немного смущаюсь, когда разговариваю с ним. Мы все знаем, какой он человек. Диего всем помогает на поле, дает советы вне его.

Многие спрашивают у меня о том, куда я хочу перейти: "Реал", "Атлетико" или "Интер"? Я всегда говорил, что мне нравится испанский футбол, однако и итальянский мне симпатичен тоже" - приводит слова Мартинеса Football Italia.

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