Аргентинский форвард отказал российским клубам ради "Бенфики"



Аргентинский нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра перейдет в "Бенфику", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист уже прибыл в Португалию и подпишет с лиссабонским клубом контракт до лета 2020 года. Его зарплата составит 2,2 миллиона евро в год. Для оформления трансфера форварду осталось пройти медицинское обследование.

Стоит отметить, что ради перехода в "Бенфику" аргентинец отказал "Локомотиву", "Спартаку" и ЦСКА.

В минувшем сезоне 27-летний Феррейра провел за "Шахтер" 42 матча во всех турнирах и забил 30 голов.

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