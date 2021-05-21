Аргентинский футбол остановился из-за коронавируса

1 Теги аргентинакоронавирус

Аргентинский футбол остановился из-за коронавирусаФото: твиттер AFA/Автор неизвестен

Аргентинская футбольная ассоциация официально объявила о приостановке проведения национальных турниров из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в стране.

Сообщается, что мера будет действовать с сегодняшнего дня до 30 мая включительно и коснется полуфиналов и финала Кубка лиги (Кубка Марадоны).

На данный момент не планируется вносить изменений в расписание матчей Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана.

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