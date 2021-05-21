Аргентинский футбол остановился из-за коронавируса
Фото: твиттер AFA/Автор неизвестен
Аргентинская футбольная ассоциация официально объявила о приостановке проведения национальных турниров из-за нестабильной ситуации с коронавирусом в стране.
Сообщается, что мера будет действовать с сегодняшнего дня до 30 мая включительно и коснется полуфиналов и финала Кубка лиги (Кубка Марадоны).
На данный момент не планируется вносить изменений в расписание матчей Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана.
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|4
|Расинг Клуб
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|39
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|Аргентинос Хуниорс
|23
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|6
|Дефенса и Хустисия
|23
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|Ланус
|23
|36
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|Сан Лоренцо
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|36
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|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
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|11
|Арсенал
|23
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|23
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|Унион Санта-Фе
|23
|27
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|Банфилд
|23
|26
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|К Кордоба Сантьяго
|23
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|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18