Аргентинский футболист совершил невероятно жестокий фол во время матча

Теги аргентина

Аргентинский футболист совершил невероятно жестокий фол во время матча

В матче одного из низших аргентинских дивизионов футболист "Соушл Атлетико Телевижн" Лукас Торрес совершил невероятный по своей жестокости фол по отношению к игроку "Ла Унион де Ягудель".

Игрок прыгнул двумя ногами в колено оппоненту, чем, скорее всего, нанес ему серьезную травму. Партнеры пострадавшего напали на обидчика и избили его. В результате этого на поле вспыхнула грандиозная драка с участием футболистов обеих команд. Инцидент произошел в компенсированное время при счете 4:1 в пользу "Ла Унион де Ягудель".

На данный момент состояние пострадавшего неизвестно.

Не пропустите: Опубликовано фото ноги Варана после удара шипами от Лангле. Судья не назначил за этот фол пенальти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Вальверде - лучший тренер года по версии Club World Ranking

Вальверде - лучший тренер года по версии Club World Ranking

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 17 20
14 Борнмут Борнмут 17 19
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 17 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 17 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов