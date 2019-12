Аргентинский футболист совершил невероятно жестокий фол во время матча

В матче одного из низших аргентинских дивизионов футболист "Соушл Атлетико Телевижн" Лукас Торрес совершил невероятный по своей жестокости фол по отношению к игроку "Ла Унион де Ягудель".

Игрок прыгнул двумя ногами в колено оппоненту, чем, скорее всего, нанес ему серьезную травму. Партнеры пострадавшего напали на обидчика и избили его. В результате этого на поле вспыхнула грандиозная драка с участием футболистов обеих команд. Инцидент произошел в компенсированное время при счете 4:1 в пользу "Ла Унион де Ягудель".

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!



