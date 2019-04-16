Аргентинский хавбек наказан дисквалификацией до конца сезона за плевок в соперника

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Аргентинский хавбек наказан дисквалификацией до конца сезона за плевок в соперника
Аргентинский полузащитник "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на полтора месяца за то, что плюнул в игрока "Байера" Кая Хавертца в матче чемпионата Германии, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, хавбек пропустит остаток сезона, который завершится до истечения срока дисквалификации.

"Я уже принес извинения за свой поступок перед командой. Также я хочу извиниться перед Хаверцом. Даже если я и был спровоцирован, то не имел права вести себя таким образом", - сказал Аскасибар.

Напомним, что летом 2017 года Аскасибаром интересовался "Зенит", но трансфер не состоялся. В нынешнем сезоне аргентинец провел за "Штутгарт" 27 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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