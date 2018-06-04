Аргентинский хавбек "Зенита" оценил уровень чемпионата России

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что считает чемпионат России сильным турниром.

"Я не жалею о том, что перешел в "Зенит". Благодаря этому клубу я вернулся в сборную Аргентины. Я считаю, что в России сильный чемпионат. У меня были сложности с адаптацией, но сейчас я чувствую себя комфортно. Уверен, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше", - приводит слова Краневиттера TNT Sports.

В минувшем сезоне 25-летний Краневиттер провел за "Зенит" 33 матча и отдал 1 результативную передачу.

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