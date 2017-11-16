Аргентинский нападающий "Зенита" Дриусси может получить вызов за сборную Италии

Теги италиязенит санкт-петербургсебастьян дриусси

Аргентинский нападающий "Зенита" Дриусси может получить вызов за сборную Италии

Федерация футбола Италии рассматривает кандидатуру аргентинского нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, у футболиста есть итальянский паспорт и он не прочь выступать за сборную Италии. 

Стоит отметить, что ранее форвард играл за молодёжные и юношеские сборные Аргентины, но пока что не играл за взрослую команду.

В этом сезоне 21-летний Дриусси провел за "Зенит" 22 матча, забил 3 мяча и сделал 4 голевых передачи.

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