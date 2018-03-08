Аргентинский приговор "Тоттенхэма": "Ювентус" выбивает "шпор" из Лиги Чемпионов

Центральным событием в сегодняшнем вечере еврокубковых матчей стало ответное противостояние "Тоттенхэма" и "Ювентуса" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первая игра в Турине вышла непредсказуемой, захватывающей и как следствие драматичной. "Шпоры" отыгрались после шокирующих 2:0 к девятой минуте и даже имели много возможностей, чтобы увезти победу из Апеннин. Но и без того шансы на проход в четвертьфинальную стадию перед встречей на "Уэмбли" у лондонского клуба расценивались как более высокие. "Старой синьоре" необходимо было только забивать, ничья 0:0 или 1:1 устраивала "Хотспур".

Что касается стартовых составов, то Маурисио Почеттино выставил достаточно прогнозируемую одиннадцатку. Все сильнейшие футболисты "шпор" в строю и ни что не помешало аргентинскому специалисту бросить их в бой с первых же минут. У туринцев выпал из обоймы Марио Манджукич, но благо восстановился и нашел свой игровой ритм Пауло Дибала, который и заменил хорватского нападающего.

Вместе со стартовым свистком хозяева активно побежали вперед, дабы обезопасить себя от валидола, а уже на четвертой минуте "Тоттенхэм" мог открывать счет: Сон Хын Мин классно пробивал в дальний угол, но отменно среагировал Буффон. Хозяева изредка позволяли туринцам переходить середину поля, но иногда острота у ворот Льориса все же возникала. На 16-й минуте рефери вполне имел все основания для того, чтобы поставить пенальти в ворота "шпор": Вертонген неудачно подкатился под Дугласа Косту в штрафной площади и тот с небольшим опозданием, но упал – польский арбитр Марчиняк не поверил.

На экваторе первого тайма игра немного успокоилась, но ненадолго. В концовке лондонцы снова активно принялись штурмовать гостевые владения. Воротам Буффона угрожала вся атакующая тройка "Тоттенхэма", но самым настойчивым был Сон Хын Мин, которому на 39-й минуте все-таки улыбнулась удача: весьма корявым ударом корейский легионер с убойной позиции затолкал сферу в сетку.

С началом втором тайма подопечные Почеттино стали чувствовать себя немного увереннее, в то время как ребята Аллегри занервничали и свидетельством этого были частые нарушения правил. А уже в середине второй 45-ти минутки "Тоттенхэм" потерял нить игры, чем с удовольствием воспользовался "Ювентус". В течение всего трех минут "старая синьора" перевернула все с ног на голову. Сначала Игуаин, избежав офсайда, замкнул скидку головой от Хедиры, а затем Пипито и сам ассистировал своему соотечественнику Дибале, который выбежал на свидание с Льорисом и легко выиграл дуэль у французского кипера.

У лондонцев имелось еще много времени, чтобы хотя перевести игру в овертайм, но слишком грамотно и на опыте отзащищались туринцы. А когда в концовке уже сил не оставалось, фортуна улыбнулась именно гостям.

Таким образом, несмотря на все неблагоприятные для себя расклады, "Юве" на опыте одолел "Тоттенхэм" и вырвал путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

"Тоттенхэм" – "Ювентус" – 1:2

Голы: Сон Хын Мин, 39 – 1:0, Игуаин, 64 – 1:1, Дибала, 67 – 1:2

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Сон Хын Мин, Кейн

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди (Асамоа, 60), Дибала, Дуглас Коста, Игуаин (Стураро, 84)

Богдан Архипенко

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