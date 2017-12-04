Аргентинский "Расинг" отклонил предложение "Атлетико" по своему форварду

Теги расинг клубатлетико мадридлаутаро мартинес

Аргентинский "Расинг" отклонил предложение "Атлетико" по своему форвардуАргентинский "Расинг" отклонил предложение мадридского "Атлетико" по своему форварду Лаутаро Мартинесу.

Как информирует fichajes.com, за 20-летнего нападающего "матрасники" готовы были заплатить в зимнее трансферное окно 12,75 миллиона евро. При этом аргентинский клуб получал право на получение 10% от суммы последующей продажи игрока, однако в итоге это предложение испанского гранда было отклонено.

Напомним, "Атлетико" определился с ценой на Врсалько. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов