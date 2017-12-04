Аргентинский "Расинг" отклонил предложение "Атлетико" по своему форварду

Аргентинский "Расинг" отклонил предложение мадридского "Атлетико" по своему форварду Лаутаро Мартинесу.

Как информирует fichajes.com, за 20-летнего нападающего "матрасники" готовы были заплатить в зимнее трансферное окно 12,75 миллиона евро. При этом аргентинский клуб получал право на получение 10% от суммы последующей продажи игрока, однако в итоге это предложение испанского гранда было отклонено.

Напомним, "Атлетико" определился с ценой на Врсалько. | soccernews.ru