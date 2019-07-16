Аргентинский суд посоветовали Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

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Аргентинский суд посоветовали Месси извиниться перед КОНМЕБОЛ

Член Спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу считает, что капитану национальной сборной его страны Лионелю Месси стоит попросить прощения у Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

"Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что они собираются ввести против него санкции. Он должен сделать это, чтобы избежать наказания", - сказал Абреу.

Напомним, что 32-летний Месси выразил уверенность, что КОНМЕБОЛ создал все условия для победы сборной Бразилии на Кубке Америки-2019, намекая на коррупцию в организации.

Конфедерация, в свою очередь, пригрозила аргентинскому форварду двухлетней дисквалификацией. Такое наказание полагается за публичную критику в адрес КОНМЕБОЛ.

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