Аргентинский талант объявил о переходе в "Ювентус"

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Аргентинский талант объявил о переходе в "Ювентус"

Нападающий "Велес Сарсфилд" Матиас Суле будет выступать за туринский "Ювентус".

16-летний аргентинец заключил со "старой синьорой" трёхлетний контракт и отныне будет тренироваться в системе итальянского клуба.

"Рад, что произошло это важное событие. Спасибо всем, кто поддерживает меня и всегда сопровождает меня в моих мечтах. Forza Juve", - написал Суле в соцсетях.

Стоит отметить, что в гонке за талантливым форвардом "Ювентус" опередил "Барселону".

Не пропустите: "Ювентус" согласовал трансфер полузащитника "Аталанты". | http://soccernews.ru
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