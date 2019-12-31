Аргентинский талант объявил о переходе в "Ювентус"
Нападающий "Велес Сарсфилд" Матиас Суле будет выступать за туринский "Ювентус".
16-летний аргентинец заключил со "старой синьорой" трёхлетний контракт и отныне будет тренироваться в системе итальянского клуба.
"Рад, что произошло это важное событие. Спасибо всем, кто поддерживает меня и всегда сопровождает меня в моих мечтах. Forza Juve", - написал Суле в соцсетях.
Стоит отметить, что в гонке за талантливым форвардом "Ювентус" опередил "Барселону".
Не пропустите: "Ювентус" согласовал трансфер полузащитника "Аталанты". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
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|2
|Ювентус
|17
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|Лацио
|16
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|Рома
|17
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|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
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|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
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|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
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|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
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|СПАЛ
|17
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