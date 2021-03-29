Аргентинский танк: "Спартак" ярко поздравил легионера с днем рождения

Пресс-служба московского "Спартака" поздравила с 24-летним аргентинского нападающего команды Эсекьеля Понсе.

"С твоим днем, Эсекьель! Сегодня нападающему "Спартака" Эсекьелю Понсе исполняется 24 года. Желаем нашему аргентинскому танку семейного счастья, крепкого здоровья и еще больше забитых мячей за "красно-белых", - говорится в официальном Instagram "Спартака".

Понсе перешел в "Спартак" летом 2019 года из итальянской "Ромы" за три миллиона евро. Всего он провел за российский клуб 57 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Спартак" может заменить Тедеско другим немецким тренером. | http://soccernews.ru