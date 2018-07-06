Аргентинский теннисист: "Я умру раньше, чем Аргентина выиграет ЧМ"

Аргентинский теннисист Гидо Пелья считает, что сборная Аргентины не сможет выиграть ЧМ в ближайшее время.

"Я люблю футбол, но после поражения Аргентины ни одного матча не видел. Я был очень расстроен.

Болею ли за Бразилию? Нет-нет-нет. Если Бразилия выиграет, я тоже буду очень расстроен. Ну потому что у вас пять Кубков мира, а у нас всего два, и третьим и не пахнет. Я умру раньше, чем Аргентина выиграет третий. Я просто хочу увидеть победу Аргентины где-нибудь, потому что мне 28, а они последний раз побеждали когда? В 1993-м на Кубке Америки. Я был слишком маленький, не помню этого.", - сказал спортсмен.

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