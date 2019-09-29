Аргентинский топ-клуб готов пригласить Ибрагимовича
Глава совета директоров "Боки Хуниорс" Хорхе Анро заявил, что клуб готов пригласить шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
"Ибрагимович хочет играть за "Боку", это правда. И мы можем себе это позволить, у нас стабильный клуб. У нас не будет проблем с его контрактов", - приводит слова Анро Mundo Boca Radio.
В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел 27 матчей в чемпионате МЛС, в которых забил 28 голов (шесть - с пенальти). Контракт форварда с американским клубом действует до 31 декабря 2019 года.
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|34
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|Филадельфия Юнион
|34
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|Остин Азтекс
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|41
|9
|Коламбус Крю
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|Western Conference
|М
|О
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|34
|60
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|34
|58
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|34
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|5
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|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
|34
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|7
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|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
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|10
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|34
|34