Аргентинский топ-клуб готов пригласить Ибрагимовича

Теги бока хуниорслос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Аргентинский топ-клуб готов пригласить Ибрагимовича

Глава совета директоров "Боки Хуниорс" Хорхе Анро заявил, что клуб готов пригласить шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

"Ибрагимович хочет играть за "Боку", это правда. И мы можем себе это позволить, у нас стабильный клуб. У нас не будет проблем с его контрактов", - приводит слова Анро Mundo Boca Radio.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел 27 матчей в чемпионате МЛС, в которых забил 28 голов (шесть - с пенальти). Контракт форварда с американским клубом действует до 31 декабря 2019 года.

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