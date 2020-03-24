Аргентинский топ-клуб пригласил Кавани

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может уехать из Европы летом этого года.

Напомним, что контракт уругвайца с парижским клубом истекает в июне и он сможет перейти в другую команду на правах свободного агента.

По информации El Pais, ситуацией намерен воспользоваться "Бока Хуниорс".

Есть у Кавани варианты трудоустройства и в Европе. В частности, на него претендуют "Атлетико" и клубы АПЛ.

Не пропустите: "Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны". | http://soccernews.ru