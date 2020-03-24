Аргентинский топ-клуб пригласил Кавани
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может уехать из Европы летом этого года.
Напомним, что контракт уругвайца с парижским клубом истекает в июне и он сможет перейти в другую команду на правах свободного агента.
По информации El Pais, ситуацией намерен воспользоваться "Бока Хуниорс".
Есть у Кавани варианты трудоустройства и в Европе. В частности, на него претендуют "Атлетико" и клубы АПЛ.
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|Команда
|М
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|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
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|Велес Сарсфилд
|23
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|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18