Аргентинский топ-клуб пригласил Кавани

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Аргентинский топ-клуб пригласил Кавани

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может уехать из Европы летом этого года.

Напомним, что контракт уругвайца с парижским клубом истекает в июне и он сможет перейти в другую команду на правах свободного агента.

По информации El Pais, ситуацией намерен воспользоваться "Бока Хуниорс".

Есть у Кавани варианты трудоустройства и в Европе. В частности, на него претендуют "Атлетико" и клубы АПЛ.

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