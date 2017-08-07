Аргентинский тренер Анхель Каппа: "Неймар - идиот"

Теги барселонанеймарпсж

Аргентинский тренер Анхель Каппа: "Неймар - идиот"Аргентинский тренер Анхель Каппа жестко прокомментировал переход Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"Этот переход Неймара в ПСЖ - прискорбный и плачевный, он променял игру на деньги и славу. Неймар был большой фигурой в "Барселоне". Он хотел быть больше, чем Месси? Если он ушел, он - идиот. Это действительно меня угнетает", - приводит слова Каппы sport.es.

Напомним, Бартомеу высказался об уходе Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Надир

Чувак прав на все 100!!!)))...Даже если и оскорбляет...Ну право,есть за что...респект)))

Ответить
Сергей

ПРАВИЛЬНО КРАСАВЧИК!

Ответить
Сергей

ПРАВИЛЬНО КРАСАВЧИК!

Ответить
Неймар

а вот обзываться не надо!!!

Ответить
Игнат

надо

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов