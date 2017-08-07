Аргентинский тренер Анхель Каппа: "Неймар - идиот"

Аргентинский тренер Анхель Каппа жестко прокомментировал переход Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"Этот переход Неймара в ПСЖ - прискорбный и плачевный, он променял игру на деньги и славу. Неймар был большой фигурой в "Барселоне". Он хотел быть больше, чем Месси? Если он ушел, он - идиот. Это действительно меня угнетает", - приводит слова Каппы sport.es.

Напомним, Бартомеу высказался об уходе Неймара. | soccernews.ru