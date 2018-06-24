Аргентинский тренер предлагает выгнать Месси из сборной

Аргентинский специалист Рикардо Карусо Ломбарди высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2018.

"Месси съел семь тренеров. Есть ощущение, что он сыграл плохо специально, чтобы оказать давление на Сампаоли. Нужно выгнать Месси из сборной.

Ему на все плевать, он играет наперекор наставнику. Лионель всегда хочет быть окруженным футболистами, которые ему нравятся, а не лучшими футболистами" - приводит слова Ломбарди Marca.

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