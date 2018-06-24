Аргентинский тренер предлагает выгнать Месси из сборной

4 Теги аргентиналионель месси

Аргентинский тренер предлагает выгнать Месси из сборной

Аргентинский специалист Рикардо Карусо Ломбарди высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2018.

"Месси съел семь тренеров. Есть ощущение, что он сыграл плохо специально, чтобы оказать давление на Сампаоли. Нужно выгнать Месси из сборной.

Ему на все плевать, он играет наперекор наставнику. Лионель всегда хочет быть окруженным футболистами, которые ему нравятся, а не лучшими футболистами" - приводит слова Ломбарди Marca.

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Комментарии
SAMUELL

Интересно,этот придурок знает,что эт Месси вытащил сборную на чм!?

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Зенден

))) Хоть поржал с дурака )))

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

а зачем ты с самого себя ржешь? Доля истины в его словах есть

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Зенден

о, опять опущенный нарисовался, пшел с сайта недоделок.

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