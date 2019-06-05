Аргентинский волонтёр подал в суд на Месси

У капитана "Барселоны" Лионеля Месси вновь возникли проблемы с законом, сообщает ABC.

По информации источника, на звёздного футболиста в суд подал аргентинский волонтёр Федерико Реттори, который работал в благотворительном фонде нападающего.

Реттори предоставил суду документы, раскрывающие мошенническую деятельность организации. В частности, речь идёт об отмывании денег через подставные компании.

По данным волонтёра, фонд Месси за последние годы скрыл от налоговых служб не менее 10 миллионов евро.

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