Аргентинский вратарь получил жуткую травму в Мексике

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Аргентинский вратарь получил жуткую травму в Мексике

Аргентинский вратарь "Атласа" Оскар Устари получил страшную травму в матче чемпионата Мексики.

Голкипер выбивал мяч и колено его опорной ноги вылезло из чашечки. Устари сразу увезли в больницу. Пока известий о нем не поступало.

Видео: Кошмарная травма на ровном месте.

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