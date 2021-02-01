Аргентинское издание Ole поддержало Месси, опубликовав его статистику вместо суммы контракта

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Аргентинское издание Ole поддержало Месси, опубликовав его статистику вместо суммы контракта

Аргентинская спортивная газета Olе выразила поддержку нападающему "Барселоны" Лионелю Месси в связи с появившимися в сети данными о деталях его контракта. За 4 года форвард получил от клуба 555 миллионов евро.

Ole повторило дизайн обложки издания El Mundo, которое опубликовало данные о контракте игрока, но вместо сумм аргентинцы опубликовали статистику форварда.

"650 голов, 260 голевых передач и 755 матчей. Вам нужны цифры Месси? Вот они. Он ответил очередным голом на предательство", - говорится в газете.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси пришел в ярость из-за публикации данных о его контракте и намерен покинуть клуб.

Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси. | http://soccernews.ru
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Скучно,девочки)Может придумаете что-нибудь новое?))

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