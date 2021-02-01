Аргентинское издание Ole поддержало Месси, опубликовав его статистику вместо суммы контракта
Аргентинская спортивная газета Olе выразила поддержку нападающему "Барселоны" Лионелю Месси в связи с появившимися в сети данными о деталях его контракта. За 4 года форвард получил от клуба 555 миллионов евро.
Ole повторило дизайн обложки издания El Mundo, которое опубликовало данные о контракте игрока, но вместо сумм аргентинцы опубликовали статистику форварда.
"650 голов, 260 голевых передач и 755 матчей. Вам нужны цифры Месси? Вот они. Он ответил очередным голом на предательство", - говорится в газете.
Ранее сообщалось, что 33-летний Месси пришел в ярость из-за публикации данных о его контракте и намерен покинуть клуб.
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|Команда
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|О
|1
|Ювентус
|26
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17