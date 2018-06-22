Аргентинского болельщика, который издевался над россиянкой, не пустят на матчи ЧМ-2018

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич объявила о наказании болельщика сборной Фернандо Пенови, который обидел российскую девушку.

"Сексистское и неуважительное поведение. После того, как российские власти прислушались к нашей просьбе, Фернандо Пенови, аргентинец, использовавший русскую девушку, чтобы наговорить непристойностей, не сможет посещать стадионы во время матчей Чемпионата Мира", - написала Буллрич.

Пенови опубликовал в соцсети видеоролик, на котором попросил россиянку произнести несколько неприличных фраз.

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