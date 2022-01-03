Аргентинскому диджею угрожали смертью из-за Месси

Фото: инстаграм Фера Паласио/Автор неизвестен

Аргентинский диджей Фер Паласио рассказал, что ему угрожали убийством из-за нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, сообщает ESPN.

Как сообщил музыкант, фанаты обвинили его в том, что Месси заразился коронавирусом, так как он сфотографировался с ним на вечеринке в Росарио.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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