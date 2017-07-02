Аргентиский хавбек "Атлетико" намерен покинуть "матрасников"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Матиас Краневиттер, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Севилье", намерен покинуть свой нынешний клуб.

"Если я не буду играть в "Атлетико", я буду рассматривать другие варианты. "Ривер Плейт" является одним из претендентов на меня, если я не присоединюсь к ним, тогда я окажусь в другом месте. Для меня игровая практика является определяющим фактором", - цитирует 24-летнего хавбека ESPN.

Контракт Краневиттера с "Атлетико" истекает летом 2020 года.

Напомним, "Атлетико" продлил контракт с Саулем. | soccernews.ru