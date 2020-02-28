Ари: "Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой"

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Ари: "Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой"

Форвард "Краснодара" Ари рассказал, что думает о президенте России Владимире Путине.

"Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену и не даем слабину.

И я по-настоящему горжусь, как идет на лад положение дел с расизмом. Меня постоянно спрашивают об этом в Бразилии, и я каждый раз повторяю, что все лучше, чем прежде.

Люблю Россию и бесконечно признателен, как меня здесь приняли. Не устану говорить о своем восхищении вашей страной", - цитирует Ари Sport24.

Напомним, 26 июля 2018 года бразильский футболист получил российское гражданство.

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