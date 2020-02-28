Ари: "Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой"
Форвард "Краснодара" Ари рассказал, что думает о президенте России Владимире Путине.
"Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену и не даем слабину.
И я по-настоящему горжусь, как идет на лад положение дел с расизмом. Меня постоянно спрашивают об этом в Бразилии, и я каждый раз повторяю, что все лучше, чем прежде.
Люблю Россию и бесконечно признателен, как меня здесь приняли. Не устану говорить о своем восхищении вашей страной", - цитирует Ари Sport24.
Напомним, 26 июля 2018 года бразильский футболист получил российское гражданство.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15