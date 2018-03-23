Ари: "Буду пытаться заслужить вызов в сборную России"
Нападающий "Локомотива" Ари заявил, что хочет выступать за сборную России.
"На прошлой неделе я подал все документы на получение российского гражданства. Теперь я буду пытаться заслужить вызов в сборную игрой за "Локомотив". Будет приятно получить вызов и сыграть за сборную России на Чемпионате Мира. Я готов играть на любой позиции. В "Локомотиве" я в основном играю в центре нападения, но в "Спартаке" и "Краснодаре" я был на фланге и вторым нападающим.
У меня были варианты с переходом в заграничный клуб, но я решил, что будет здорово получить российский паспорт. В этом случае у меня не будет необходимости в визе, когда я захочу вернуться. Кроме того, благодаря моему российскому гражданству клубу будет проще работать с иностранцами.
Как мое колено? Все в порядке, проблем нет. В первой игре против "Ниццы" я чувствовал некоторую боль. Наверное, я перегрузил другие мышцы, чтобы не нагружать колено, из-за чего и случилась травма задней поверхности бедра. А сейчас я лечусь от гриппа, он затронул всю нашу команду", - приводит слова АриGloboesporte.
В этом сезоне 32-летний Ари провел за "Локомотив" 5 матчей и забил 1 гол.
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|23
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|22
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