Ари: "Буду пытаться заслужить вызов в сборную России"

Теги локомотив москваари

Ари: "Буду пытаться заслужить вызов в сборную России"

Нападающий "Локомотива" Ари заявил, что хочет выступать за  сборную России.

"На прошлой неделе я подал все документы на получение российского гражданства. Теперь я буду пытаться заслужить вызов в сборную игрой за "Локомотив". Будет приятно получить вызов и сыграть за сборную России на Чемпионате Мира. Я готов играть на любой позиции. В "Локомотиве" я в основном играю в центре нападения, но в "Спартаке" и "Краснодаре" я был на фланге и вторым нападающим. 

У меня были варианты с переходом в заграничный клуб, но я решил, что будет здорово получить российский паспорт. В этом случае у меня не будет необходимости в визе, когда я захочу вернуться. Кроме того, благодаря моему российскому гражданству клубу будет проще работать с иностранцами. 

Как мое колено? Все в порядке, проблем нет. В первой игре против "Ниццы" я чувствовал некоторую боль. Наверное, я перегрузил другие мышцы, чтобы не нагружать колено, из-за чего и случилась травма задней поверхности бедра. А сейчас я лечусь от гриппа, он затронул всю нашу команду", - приводит слова АриGloboesporte.

В этом сезоне 32-летний Ари провел за "Локомотив" 5 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Семин: "Локомотиву" очень неудобно играть с "Амкаром" 31 марта". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов