Ари: "Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале"

Бразильский нападающий "Локомотива" Ари заявил, что он хочет играть за сборную России.

"Я провел много лет в России, прекрасно понимаю ваш язык и привык к жизни в вашей стране. Был бы рад возможности не просто получить российское гражданство, но и сыграть в составе национальной сборной России на чемпионате мира 2018 года. Было бы здорово сыграть за Россию на домашнем мундиале.

Ни в спортивном, ни в бытовом плане никогда не испытывал никаких притеснений по расовому признаку. Я чувствую себя своим в России и могу сказать, что тут очень гостеприимные люди. К слову, мои партнеры по команде также никогда не сталкивались с расизмом в вашей стране. Думаю, это выдуманная проблема", - приводят слова Ари российские СМИ.

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