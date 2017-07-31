Ари: "Было бы здорово - выступить на Чемпионате Мира за сборную России"

Бразильский форвард московского "Локомотива" Ари надеется получить паспорт гражданина Российской Федерации и выступать за национальную сборную страны, где он сейчас проживает.

"Моя цель - получить гражданство и помочь своему клубу, потому что в этом случае "Локомотив" сможет пригласить другого иностранца. Но, конечно, если поступит такое предложение, то для меня будет честью играть за российскую национальную команду. Сыграть на ЧМ-2018 за сборную России - было бы очень здорово", - приводит слова 31-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, в России к ЧМ-2018 заработают вытрезвители. | soccernews.ru