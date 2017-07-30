Ари: "Человек славится тем, что может встать после любого падения"

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Ари: "Человек славится тем, что может встать после любого падения"
Бразильский нападающий "Локомотива" Ари уверен, что ему удастся восстановиться после тяжелой травмы.

"Человек славится не тем, что не падает, а тем, что может встать после любого падения. Если появляются проблемы, их нужно преодолевать. Любой воин должен сражаться до конца. И от этого у каждого из них появляются шрамы", – написал Ари в своем Instagram.

Фото: Ари в больнице.

Напомним, что 31-летний Ари надолго выбыл из строя из-за травмы связок колена. Восстановление игрока составит от четырех до шести месяцев.

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