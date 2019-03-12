Ари догнал Аршавина и ещё двух игроков в списке лучших бомбардиров РПЛ
Нападающий "Краснодара" Ари поразил ворота "Оренбурга" в матче 19-го тура чемпионата России.
Этот гол стал для 33-летнего футболиста 57-м в играх РПЛ. По этому показателю он догнал Андрея Аршавина, Веллитона и Олега Гарина.
Лидером рейтинга лучших бомбардиров российской Премьер-лиги является Олег Веретенников, в активе которого 143 забитых мяча.
Напомним, что помимо "Краснодара" Ари выступал за "Спартак" и "Локомотив".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11