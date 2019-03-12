Ари догнал Аршавина и ещё двух игроков в списке лучших бомбардиров РПЛ

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Ари догнал Аршавина и ещё двух игроков в списке лучших бомбардиров РПЛ

Нападающий "Краснодара" Ари поразил ворота "Оренбурга" в матче 19-го тура чемпионата России.

Этот гол стал для 33-летнего футболиста 57-м в играх РПЛ. По этому показателю он догнал Андрея Аршавина, Веллитона и Олега Гарина.

Лидером рейтинга лучших бомбардиров российской Премьер-лиги является Олег Веретенников, в активе которого 143 забитых мяча.

Напомним, что помимо "Краснодара" Ари выступал за "Спартак" и "Локомотив".

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Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat

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