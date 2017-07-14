Ари: "Если быть откровенным, мне приятно забивать "Спартаку"

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Ари: "Если быть откровенным, мне приятно забивать "Спартаку"

Бразильский нападающий "Локомотива" Ари рассуждает о предстоящем матче за Суперкубок России против "Спартака".

"В первую очередь есть особый настрой на сам Суперкубок – это матч за трофей, а их я очень люблю завоевывать и дополнительно настраиваться на такие игры мне не нужно. Но, если быть откровенным, мне приятно забивать "Спартаку". Я знаю, что довольно часто отличаюсь против моей бывшей команды. Надеюсь, что смогу помочь «Локомотиву» и в этот раз и мы завоюем Суперкубок России. Не раз признавались в любви к болельщикам "красно-белых"? С тех пор ничего не изменилось! Я провел несколько замечательных сезонов в "Спартаке", и болельщики команды всегда тепло меня поддерживали. Буду рад снова встретить их", - приводят слова Ари российские СМИ.

Напомним, что матч "Спартак" - "Локомотив" состоится сегодня, 14 июля и начнется в 21:30 мск.

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