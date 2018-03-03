Ари: "Фанаты "Спартака" просят меня вернуться"

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Ари: "Фанаты "Спартака" просят меня вернуться"Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о том, что пользуется популярностью у болельщиков "Спартака".

По его словам, фанаты этого клуба до сих пор сохранили к нему хорошее отношение. 

"После игры за Суперкубок "Локомотив"– "Спартак" обступили фанаты красно-белых при выходе со стадиона. Просили автографы и фото. Я благодарен, что у них сохранилось такое отношение ко мне. Часто встречаю их на улицах. Они благодарят вне зависимости от того, в какой команде я выступаю. Здорово, что никто из нас не забывает о прошлом. Фанаты «Спартака» часто пишут мне сообщения в "Инстаграме" с просьбой вернуться. Приятно", - сказал он.

За "Спартак" Ари играл с 2010 по 2014 год.

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