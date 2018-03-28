Ари: "Готов помочь сборной России"
Нападающий "Локомотива" Ари вновь заявил о желании сыграть за сборную России на Чемпионате Мира-2018.
"Не хочу спекулировать на эту тему, но я много раз говорил: конечно, готов помочь сборной России, готов работать на ее благо. Моя детская мечта – выступить на чемпионате мира. Поэтому, если сейчас мне предоставят такой шанс, буду счастлив, это правда. Команда попала в непростую группу, но я искренне верю, что выйти из нее вполне реально.
Как идет процесс оформления моего российского паспорта? Нужно подождать еще месяц. Получить российское гражданство мне предлагал еще Фабио Капелло, когда тренировал сборную России. Вскоре я подал документы. Желание оформить российский паспорт обусловлено не только футбольными причинами. У меня здесь семья, дочка. Хочу тут жить без визы. Сейчас мне выдадут паспорт на общих условиях – как иностранцу, проработавшему и прожившему в России более пяти лет", - приводят слова Ари российские СМИ.
Напомним, что форвард не так давно восстановился после травмы колена.
В этом сезоне 32-летний Ари провел за "Локомотив" 5 матчей и забил 1 гол.
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