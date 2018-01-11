Ари: "Халк в Китай не звал"

Форвард московского "Локомотива" Ари высказался о своих планах на будущее.

"Халк в Китай не звал. Я пока не хочу думать о другой стране. Я фокусируюсь на "Локомотиве", РФПЛ и Лиге Европы. Первая игра - против "Спартака" и это очень важная игра. Поэтому работа сильная будет. Каждая игра будет для нас, как финал", - цитирует 32-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Антон Миранчук ответил Кутепову. | soccernews.ru