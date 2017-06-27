Ари хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2018

Оливер Кабрера, агент бразильского форварда "Локомотива" Ари, заявил, что его клиент хочет выступать за национальную сборную России.

"Ари хотел бы выступать за сборную России и сыграть за неё на ближайшем чемпионате мира. Действительно, Капелло был крайне заинтересован в том, чтобы Ари выступал за сборную России, но дальше этого дело так и не пошло" - сказал агент.

Стоит отметить, что ранее для сборной России уже были натурализованы два бразильца - вратарь Гильерме и защитник Марио Фернандес.

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