Ари и Берг попрощались с фанатами "Краснодара" после матча с "Сочи"

Фото: twitter.com/FCKrasnodar

Нападающие "Краснодара" Ари и Маркус Берг провели последнюю домашнюю игру в составе команды.

После матча с "Сочи", который завершился поражением "Краснодара" (1:3), Ари и Берг попрощались с фанатами клуба.

"Парни и трибуны поблагодарили друг друга за игру, за эмоции и за всe, что пережили вместе. Ари, Маркус! Спасибо за самоотдачу в играх за "Краснодар", вы - "быки", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что летом "Краснодар" также покинет Руслан Камболов. Ари выступал за клуб с 2013 года, Берг - с 2019 года.

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