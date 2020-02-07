Ари и Сергеев помогли "Краснодару" обыграть норвежский "Мьендален"

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Ари и Сергеев помогли "Краснодару" обыграть норвежский "Мьендален"

"Краснодар" обыграл норвежский "Мьендален" во втором товарищеском матче за день.

Первую встречу российский клуб проиграл "Виктории Плзень".

По два гола в составе победителей забили нападающие Ари и Никита Сергеев.

"Краснодар" - "Мьендален" - 4:3 (3:1)

Голы: Ари, 6 - 1:0, Сергеев, 31 - 2:0, Сергеев, 41 - 3:0, Брустад, 42 - 3:1, Ари, 52 - 4:1, Торхальссон, 73 (с пенальти) - 4:2, Брустад, 90+1 - 4:3.

"Краснодар": Сафонов, Бочко, Ивашин, Мартынов, Стежко, Уткин, Черников, Мацукатов, Воротников, Сергеев (Игрок на просмотре, 79), Ари (Сабуа, 75).

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